Синоптики Татарстана прогнозируют умеренно морозную погоду до 2 января

Гидрометцентр РТ составил прогноз на ближайшие пять дней. Метеорологи обещают умеренно морозную погоду 31 декабря, 1 и 2 января.

В четверг, 31 декабря, республика будет находиться между североатлантическим циклоном и мощным Сибирским антициклоном. Синоптики прогнозируют умеренно морозную погоду с небольшим снегом. То же самое ожидается 1 и 2 января.

Температура воздуха 31 декабря ночью понизится до 10—15 градусов мороза. Днем она составит от -7°С до -12°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

1 и 2 января ночью термометры покажут 8—13 градусов ниже ноля. Днем температура будет колебаться от -5°С до -10°С.

Предварительный прогноз на 3 и 4 января предполагает формирование погоды в Татарстане под влиянием ложбины североатлантического циклона. Ожидается слабоморозная погода со снегом. Ночные температуры ожидаются на уровне 6—12 градусов мороза. Днем они будут колебаться от -2°С до -7°С градусов.

Ранее эксперты КФУ дали прогноз на вторую половину зимы. Они усомнились, что в этом году будет зафиксирован достаточный уровень осадков.