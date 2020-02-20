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Бюджет программы льготного кредитования планируют удвоить

06:19, 20.02.2020
Бюджет программы льготного кредитования планируют удвоить
Фото: realnoevremya.ru

Бюджет программы льготного автокредитования может удвоиться. Об этом стало известно в Минпромторге. В правительственных поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы финансирование программы удвоено до 10 млрд рублей.

Льготное кредитование — это основная мера государственной поддержки российского автопрома. По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» государство компенсирует 10% от стоимости автомобиля. Программа действует при покупке автомобиля, произведенного в России, стоимостью до 1 млн рублей, передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что деньги, выделенные на программы льготного кредитования, могут закончиться уже к марту 2020 года.

Общество Татарстан
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