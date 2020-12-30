Резиденция Деда Мороза, хороводы и ярмарки: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 30 декабря

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов провел завершающий в 2020 году прямой эфир в Instagram. Он подвел итоги года и поздравил всех с наступающим Новым годом. «Я уверен, что мы проведем с вами новогодние праздники позитивно», — заключил Нагуманов.

Как Высокогорский район РТ подготовился к празднованию Нового года, можно посмотреть в instagram-аккаунте его главы Рустама Калимуллина. Со своими подписчиками он поделился видеосюжетом, в котором представлены праздничные елки и световые иллюминации на улицах поселений района.

В Лениногорске в парке Горького начала работу резиденция Деда Мороза. Глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов в своем instagram-аккаунте пригласил всех детей на встречу с главным героем Нового года.

В Елабуге в преддверии Нового года местная многодетная семья получила ключи от квартиры. «Глава семьи Фарид рассказал, что переедут уже сегодня и Новый год отметят вместе с новосельем», — сообщил подписчикам в Instagram руководитель Елабужского района РТ Рустем Нуриев.

К празднованию Нового года приступили в Актанышском районе Татарстана. Глава муниципалитета Энгель Фаттахов сделал сразу несколько публикаций в Instagram: хороводы со Снегурочкой и Дедом Морозом вокруг елки, ярмарки и концерты — такую насыщенную программу подготовили для жителей района в преддверии 2021 года.

Татьяна Демина