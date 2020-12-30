В Адене прогремел взрыв возле дворца правительства

Возле дворца правительства в йеменском Адене прогремел взрыв. В здании находятся министры, прибывшие сегодня из Эр-Рияда. Об этом пишет Reuters.

Сегодня мощный взрыв прогремел в аэропорту города в момент прибытия делегации нового правительства из Саудовской Аравии. В результате атаки погибли по меньшей мере 27 человек. Более 50 получили ранения. Министры не пострадали.



По данным СМИ, аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов), в провинции Таиз на юго-западе Йемена.



Татьяна Леухина