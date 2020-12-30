В аэропорту йеменского Адена прогремел мощный взрыв во время прибытия правительства

В аэропорту города Адена в Йемене прогремел мощный взрыв. Это произошло в момент прибытия делегации нового правительства из Саудовской Аравии.

Есть убитые и раненые. Члены правительства не пострадали, их перевезли во дворец правительства, уточняет «РИА Новости».



Yémen: Explosion à l'aéroport d'Aden. Plusieurs victimes alors que l'aéroport accueillait les membres du gouvernement. pic.twitter.com/gRYHgymNRj — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) December 30, 2020

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. Сегодня новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, который стал временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.

На прошлой неделе в США, в Нэшвилле, взорвался автомобиль. Расследованием происшествия занялось ФБР. По предварительным данным, взрыв мог быть умышленным.

Татьяна Леухина