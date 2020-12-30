СБР открыл служебное расследование по допинговому случаю российской биатлонистки

В Союзе биатлонистов России (СБР) прокомментировали ситуацию с дисквалификацией российской биатлонистки Виктории Коноваловой. В крови спортсменки нашли следы запрещенных препаратов.

В организации этот инцидент назвали «прискорбным случаем». В СБР уже открыли служебное расследование по факту употребления допинга Коноваловой.

Фото: vk.com/biathlonacademy

По некоторым данным, в допинг-пробе биатлонистки были обнаружены следы метаболитов оксандролона. Это тот же препарат, который был найден в пробах олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, чьи победы позже оказались аннулированы по решению суда.

Напомним, в среду стало известно о четырехлетней дисквалификации российской биатлонистки Виктории Коноваловой.