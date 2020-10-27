Победы биатлониста Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере аннулированы

Результаты российского биатлониста Евгения Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14 аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Такое решение вынесено по итогам заседания Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD).

Основанием для аннулирования послужили данные биологического паспорта Устюгова. В нем у спортсмена были отмечены высокие показатели гемоглобина. Из-за этого россиянина заподозрили в использовании эритропоэтина, запрещенного вещества.

Таким образом, Устюгов лишился трех золотых олимпийских медалей. В том числе индивидуальной награды в масс-старте и командного золота в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Фото: biathlonrus.com

Решение CAS по Устюгову не является окончательным. Спортсмен сможет оспорить его в течение 21 дня.

Напомним, ранее РУСАДА оправдало другого российского биатлониста по делу о нарушении антидопинговых правил.