Татарстанцы смогут увидеть в небе метеорный поток Квадрантиды

С 28 декабря по 7 января над землей проходит метеорный поток Квадрантиды. Его пик можно наблюдать в ночь с 3 на 4 января, рассказал директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта КФУ, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Именно в эту ночь звездный дождь достигнет своего максимума и его можно будет наблюдать от 45 до 200 метеоров в час. Условия наблюдения будут хорошими, если небо будет ясным. Растущая Луна еще не достигнет и четверти фазы, а до полуночи и вовсе скроется за горизонтом.

Фото: media.kpfu.ru

Об этом узком метеорном потоке ученые знают давно, но лишь в двадцать первом веке астрономы смогли определить предполагаемое родительское космическое тело данного потока, передает пресс-служба КФУ.



С 4 по 17 декабря на ночном небе татарстанцы могли наблюдать звездный дождь. Метеорный поток Геминиды был самым ярким из всех существующих.



Татьяна Леухина