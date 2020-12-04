Профессор КФУ рассказал о самом ярком звездном дожде года

С 3.50 (мск) 4 декабря по 17 декабря на ночном небе можно наблюдать до 120 метеорных вспышек в час. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта КФУ, профессор Института физики Юрий Нефедьев.

«Светящийся воздух мы видим как «падающие звезды». Яркость светящегося следа зависит от размера сгоревшего метеорного тела», — приводит слова астронома медиапортал КФУ.

Ученый отметил, что метеорный поток Геминиды, который можно будет наблюдать на небе в декабре, самый яркий из всех существующих. По словам Нефедьева, скорость падения «звезд» составляет примерно 35 км в секунду, то есть практически равна скорости вращения Земли вокруг Солнца.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 декабря 2019 года в Татарстане жители могли наблюдать пик метеорного потока Геминиды.



Татьяна Демина