Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). Теперь за клевету в интернете предусматривается наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Такое же наказание — максимум два года лишения свободы — предусматривается за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Фото: kremlin.ru

Кроме того, теперь ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Клевета о том, что человек болеет опасным для окружающих заболеванием, наказывается штрафом до 3 млн рублей или 4 годами колонии. За клевету о том, что лицо совершило преступление сексуального характера, человек может лишиться свободы на срок до 5 лет или получить штраф в размере 5 млн рублей. За клевету, распространенную при помощи своего служебного положения, предусмотрено наказание на 3 года или штраф на 2 млн рублей.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете 23 декабря. Автор законопроекта — депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. В пояснительной записке к документу объяснялось, что многие сайты и ресурсы могут не быть СМИ, но зачастую их аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации».



Также сегодня Путин подписал закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.



Татьяна Леухина