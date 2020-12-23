Госдума ввела уголовную ответственность за клевету в интернете

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете, сообщает ТАСС.

С момента вступления положений в силу, преступлением по статье 128.1 УК РФ будет признаваться клевета, распространенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, в отношении нескольких лиц, «в том числе индивидуально неопределенных».

За клевету в интернете установлен штраф до одного миллиона рублей либо до 240 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, до двух месяцев ареста или до двух лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru

Законопроектом также ужесточается наказание за клевету, распространенную с использованием своего служебного положения и распространение заведомо ложных сведений о наличии у человека заболевания, опасного для окружающих.

Напомним, что идея законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете принадлежит депутату Госдумы Дмитрию Вяткину. Необходимость «устранения данного пробела» связана с тем, что многие сайты и ресурсы могут не быть СМИ, но зачастую их аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации».



Татьяна Демина