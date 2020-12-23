Госдума ввела уголовную ответственность за клевету в интернете
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете, сообщает ТАСС.
С момента вступления положений в силу, преступлением по статье 128.1 УК РФ будет признаваться клевета, распространенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, в отношении нескольких лиц, «в том числе индивидуально неопределенных».
За клевету в интернете установлен штраф до одного миллиона рублей либо до 240 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, до двух месяцев ареста или до двух лет лишения свободы.
Законопроектом также ужесточается наказание за клевету, распространенную с использованием своего служебного положения и распространение заведомо ложных сведений о наличии у человека заболевания, опасного для окружающих.
Напомним, что идея законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете принадлежит депутату Госдумы Дмитрию Вяткину. Необходимость «устранения данного пробела» связана с тем, что многие сайты и ресурсы могут не быть СМИ, но зачастую их аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации».
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