Михаил Анисин продолжит карьеру в клубе ВХЛ «Ижсталь»

Российский нападающий Михаил Анисин продолжит свою карьеру в «Ижстали». Об этом сообщается на официальном сайте ижевского клуба.

Обладатель Кубка Гагарина — 2012 в прошлом сезоне выступал за ташкентский «Хумо». В последнее время Анисин находился без клуба.

Фото: vk.com/hockeyclubhumo

Кроме этого, «Ижсталь» заключила контракты с защитником Алексеем Рябоконовым из самарского ЦСК ВВС и нападающим Владиславом Савватеевым из глазовского «Прогреса».

Отметим, что в прошлом сезоне Анисина сватали в нижнекамский «Нефтехимик».