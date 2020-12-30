Михаил Анисин продолжит карьеру в клубе ВХЛ «Ижсталь»
Российский нападающий Михаил Анисин продолжит свою карьеру в «Ижстали». Об этом сообщается на официальном сайте ижевского клуба.
Обладатель Кубка Гагарина — 2012 в прошлом сезоне выступал за ташкентский «Хумо». В последнее время Анисин находился без клуба.
Кроме этого, «Ижсталь» заключила контракты с защитником Алексеем Рябоконовым из самарского ЦСК ВВС и нападающим Владиславом Савватеевым из глазовского «Прогреса».
Отметим, что в прошлом сезоне Анисина сватали в нижнекамский «Нефтехимик».СпортХоккей
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