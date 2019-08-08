Эксперт: «Анисин не помешает «Нефтехимику», у них есть свободные места в первом звене»

Трехкратный олимпийский чемпион в составе СССР и эксперт по хоккею Виталий Давыдов поделился мнением, кого из игроков не хватает «Нефтехимику».

«Я — большой сторонник нашей Лиги, но нужно признать, что в последние годы количество узнаваемых хоккеистов в КХЛ уменьшается. Все хорошо бегут, еще лучше толкаются, но авторских мастеров, созидателей, фантазеров очень мало.

На этом немного сером фоне Анисин может быть востребован клубами из нижней половины таблицы. На мой взгляд, в «Северстали», «Нефтехимике» и еще трех-четырех клубах КХЛ, где есть свободные места в первых звеньях и где пока нет результата, Миша точно не помешает», — сказал Давыдов.

Отметим, что Михаил Анисин уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне 2013/14 годов. За нижнекамский клуб игрок провел 14 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

Ранее «Нефтехимик» с разгромным счетом уступил «Автомобилисту» (1:5) в первой игре на «Кубке президента Казахстана».