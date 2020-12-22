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В мэрии Казани предупредили об увеличении интервала движения автобусов

11:41, 22.12.2020
В мэрии Казани предупредили об увеличении интервала движения автобусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани может увеличиться интервал движения автобусов. Это связано с тем, что в транспорте начали устанавливать пиропатроны и новые огнетушители, рассказал председатель комитета по транспорту мэрии Казани Айдар Абдулхаков.

Сейчас в каждом предприятии, включая и частных перевозчиков, эксплуатирующих автобусы МАЗ, было принято решение о 100%-й замене всех вентиляторов-отопителей. Также в них устанавливаются дополнительные пиропатроны, которые срабатывают для тушения в случае возгорания. Во все автобусы закуплены новые огнетушители, проведен инструктаж водительско-кондукторского состава. Эта работа должна быть завершена до 31 декабря.

— Приношу свои извинения перед пассажирами, если интервалы движения на линии будут несколько увеличены, по графику автобусы в парке остаются для этих работ, — сказал он.

Вчера прокуратура РТ сообщила о результатах проверки по факту возгорания трех пассажирских автобусов. По ее результатам надзорное ведомство внесло в адрес руководителей МУП «ПАТП №2» и МУП «ПАТП №4» представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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