Для школьных столовых в Татарстане готовят программу модернизации

В ходе брифинга в кабмине РТ, посвященного организации горячего питания в школах Татарстана, министр образования Ильсур Хадиуллин заявил, что готовится дорожная карта по модернизации школьных пищеблоков. Данный вопрос находится на контроле у президента Рустама Минниханова.

В ходе реализации программы планируется обновить оборудование для приготовления и подогрева блюд, расширить количество посадочных мест, установить новые столы и многое другое. Всего процесс реновации, как отметил Хадиуллин, коснется 217 учебных заведений. Такое количество было определено по итогам инвентаризации, проведенной в этом году.

Фото: tatarstan.ru

Пока программа находится на согласовании в министерстве строительства, Роспотребнадзоре и муниципальных образованиях, где располагаются школы.

Ранее сообщалось, что на новое оборудование для казанских школьных столовых потратили 30 млн рублей.

Ангелина Панченко