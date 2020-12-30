В КНИТУ-КАИ стартовала процедура выборов ректора

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В связи с окончанием срока полномочий руководителя КНИТУ-КАИ в 2021 году состоятся выборы ректора. Об этом на итоговом заседании ученого совета университета 29 декабря сообщил президент университета Юрий Гортышов.

Решением ученого совета дан старт процедуре выборов ректора: утверждено положение о процедуре выборов, составе комиссии и плане мероприятий выборов ректора на альтернативной основе. Конференция трудового коллектива по выборам ректора университета запланирована на конец апреля 2021 года.

Напомним, с 2013 года ректором университета является Альберт Гильмутдинов.

Ранее сообщалось о начале судебного допроса Гильмутдинова — его вызвали для дачи показаний по уголовному делу об афере с госконтрактом на 95 млн рублей.