В Казани начался судебный допрос ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовский райсуд Казани по повестке прибыл ректор КНИТУ-КАИ им. Туполева Альберт Гильмутдинов. Его вызвали для дачи показаний по уголовному делу об афере с госконтрактом на 95 млн рублей, передает журналист «Реального времени».



По этому делу вуз получил статус потерпевшего. Однако на старте процесса представитель вуза ущерб не признал. Гильмутдинов до начала заседания он сообщил гособвинителю по делу, что будет защищать честь ведомства.

На заседании суда Гильмутдинов назвал проект исполненным, а установку действующей.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, при исполнении в КАИ госконтракта 2011 года были похищены все 95 миллионов рублей, полученные от Минобрнауки РФ на разработку технологии и оборудования для производства так называемой нанодоски. Под суд пошли бывший гендиректор ООО «Нур-тех» Марат Галеев, директор компании «Нур» Загир Исрафилов и завкафедрой КАИ Виктор Гуреев. Вину они не признают.