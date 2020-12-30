В Казани полицейские составили 11 протоколов за нарушения при продаже елок
В Казани с 20 по 31 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ель». Его цель пресечь случаи незаконной вырубки деревьев и перекрыть каналы поставок нелегального ввоза древесины из других республик.
Полицейские вместе с сотрудниками исполкома и другими компетентными органами проводят рейды на выявление мест продажи незаконно срубленных деревьев хвойных пород.
На 30 декабря полицейские составили 11 административных протоколов по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Нарушителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей.
Тех, кто что-либо знает о незаконных вырубках хвойных насаждений или нарушениях при продаже елок, просят сообщать по телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» МВД по Татарстану 291-20-02.
Ранее «Реальное время» сообщало об особенностях организации елочных базаров в этом году.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым