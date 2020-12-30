В Казани полицейские составили 11 протоколов за нарушения при продаже елок

В Казани с 20 по 31 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ель». Его цель пресечь случаи незаконной вырубки деревьев и перекрыть каналы поставок нелегального ввоза древесины из других республик.

Полицейские вместе с сотрудниками исполкома и другими компетентными органами проводят рейды на выявление мест продажи незаконно срубленных деревьев хвойных пород.

Фото: kzn.ru

На 30 декабря полицейские составили 11 административных протоколов по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Нарушителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей.

Тех, кто что-либо знает о незаконных вырубках хвойных насаждений или нарушениях при продаже елок, просят сообщать по телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» МВД по Татарстану 291-20-02.



Ранее «Реальное время» сообщало об особенностях организации елочных базаров в этом году.

Ольга Плешкова