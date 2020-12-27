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В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19

14:44, 27.12.2020
В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в республике увеличилось до 185.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчина 1935 года рождения и женщины 1941 и 1958 годов рождения, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердилось 106 новых случаев COVID-19, это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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