В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19
В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в республике увеличилось до 185.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчина 1935 года рождения и женщины 1941 и 1958 годов рождения, сообщает оперштаб.
Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За минувшие сутки в Татарстане подтвердилось 106 новых случаев COVID-19, это рекордный суточный прирост с начала пандемии.
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