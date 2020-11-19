Штрафы для иностранных ресурсов за цензуру российских СМИ будут достигать 3 млн рублей

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о мерах для интернет-ресурсов, которые допускают цензуру в отношении российских СМИ. Штрафы за это будут составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей, сообщает RT.



Один из авторов законопроекта Антон Горелкин рассказал, что блокировка зарубежными интернет-платформами российских СМИ становится все более активной: «Блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы».

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Ранее сообщалось, что в России внесут законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за цензуру СМИ. Среди принципов — блокировка аккаунтов российского телевидения в соцсетях, снятие российского фильма с показа, а еще ограничение доступа по национальной, политической и расовой принадлежности. За такую цензуру будут вводить ответные меры: замедлять или блокировать трафик, а еще налагать штрафы.

Маргарита Головатенко