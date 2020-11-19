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В России внесут законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за цензуру СМИ

07:57, 19.11.2020 1
В России внесут законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за цензуру СМИ
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Среди названных принципов — блокировка аккаунтов российского телевидения в соцсетях, снятие российского фильма с показа, а еще ограничение доступа по национальной, политической и расовой принадлежности. За такую цензуру будут вводить ответные меры: замедлять или блокировать трафик, а еще налагать штрафы.

Решения будут принимать, отталкиваясь от решений МИД РФ.

pixabay.com

Ранее сообщалось, что в России предложили блокировать сайты иностранных интернет-магазинов за неуплату налогов.

ТехнологииОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Давно назрело и переднего это справедливое решение. Я полностью за!
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