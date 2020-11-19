В России внесут законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за цензуру СМИ

В Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.



Среди названных принципов — блокировка аккаунтов российского телевидения в соцсетях, снятие российского фильма с показа, а еще ограничение доступа по национальной, политической и расовой принадлежности. За такую цензуру будут вводить ответные меры: замедлять или блокировать трафик, а еще налагать штрафы.

Решения будут принимать, отталкиваясь от решений МИД РФ.

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Ранее сообщалось, что в России предложили блокировать сайты иностранных интернет-магазинов за неуплату налогов.