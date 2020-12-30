Роспотребнадзор назвал сроки и условия снижения заболеваемости в Татарстане

В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что при соблюдении мер предосторожности к январю — февралю произойдет снижение заболеваемости. Об этом рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

Сегодня Татарстан держится на стабильно высоком уровне с небольшой тенденцией к снижению заболеваемости.



«Мы это видим в совокупности с ОРВИ. Сегодня республика на уровне эпидпорога, по Казани он превышен на 8%. Но трудно сказать, как заболеваемость поведет себя после праздника. Если все жители и приезжие будут соблюдать все меры предосторожности, то к январю — февралю мы можем увидеть снижение заболеваемости», — сказала Авдонина.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков добавил, что коечный фонд в Татарстане не сокращается, медслужбы переходят на усиленный вариант работы в новогодние праздники. Прививочные кабинеты также будут работать, но нужно уточнять график.



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Ольга Плешкова