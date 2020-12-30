В Роспотребнадзоре не знают, когда в Татарстан приедет вакцина «ЭпиВакКорона»

Когда в Татарстан приедет вакцина «ЭпиВакКорона» пока неизвестно. Пока в республике завершаются пострегистрационные клинические испытания.

По словам заместителя руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любови Авдониной, первые добровольцы уже получили прививку. Вторая будет сделана в начале января 2021-го года.

О поставках вакцины в гражданский оборот информация поступит в январе.

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Ольга Плешкова