Казань стала популярным направлением для встречи Нового года в поезде

Казань попала в список самых популярных направлений путешествий среди тех, кто встретит Новый год в поезде. Об этом сообщает сервис поездок и путешествий Туту.ру.

В этом году Новый год в поезде больше всего пассажиров встретит по пути в Ширу (Хакасия), Казань и Санкт-Петербург.

Большинство пассажиров, которые встретят Новый год в поезде, отправятся в путешествие 31 декабря. В сервисе отметили расширение «географии путешествий»: в этом году набралось 725 «новогодних маршрутов», тогда как в прошлом году насчитывалось 620, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что кешбэком за путешествия по России воспользовались лишь 5% туристов.



Ольга Плешкова