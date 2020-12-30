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Казань стала популярным направлением для встречи Нового года в поезде

10:00, 30.12.2020
Казань стала популярным направлением для встречи Нового года в поезде
Фото: realnoevremya.ru

Казань попала в список самых популярных направлений путешествий среди тех, кто встретит Новый год в поезде. Об этом сообщает сервис поездок и путешествий Туту.ру.

В этом году Новый год в поезде больше всего пассажиров встретит по пути в Ширу (Хакасия), Казань и Санкт-Петербург.

Большинство пассажиров, которые встретят Новый год в поезде, отправятся в путешествие 31 декабря. В сервисе отметили расширение «географии путешествий»: в этом году набралось 725 «новогодних маршрутов», тогда как в прошлом году насчитывалось 620, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что кешбэком за путешествия по России воспользовались лишь 5% туристов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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