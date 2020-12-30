В Альметьевске провели турнир по тхэквондо на призы Деда Мороза

В преддверии Нового года в Альметьевске провели открытый турнир по тхэквондо на призы Деда Мороза. В соревновании приняли участие мальчики и девочки 2009—2014 года рождения.

На турнире в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» разыграли 16 комплектов медалей, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Все дети, принявшие участие в спортивном мероприятии, получили подарки от Деда Мороза.

Напомним, что 19 декабря во Дворце единоборств «Ак Барс» завершился чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. Подробнее смотрите в фотоматериале «Реального времени».

Татьяна Демина