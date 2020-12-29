Медработники татарстанского УФСИН пройдут вакцинацию от коронавируса

Сотрудники медико-санитарной части №16 Федеральной службы исполнения наказаний

России пройдут вакцинацию от коронавируса. Привить от COVID-19 планируется порядка 100 медработников УФСИН РФ по Татарстану.

Вакцинация пройдет в несколько этапов по мере расширения прививочных пунктов на базе медучреждений Минздрава РТ, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по данным на 28 декабря в Татарстане от коронавируса вакцинировали 1,1 тысяч человек, из них 658 — медработники. Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в прошедшие выходные в республику поступило еще 3 тыс. доз вакцины «Спутник V».



Татьяна Демина