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Медработники татарстанского УФСИН пройдут вакцинацию от коронавируса

23:16, 29.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Медработники татарстанского УФСИН пройдут вакцинацию от коронавируса
Фото: mos.ru

Сотрудники медико-санитарной части №16 Федеральной службы исполнения наказаний
России пройдут вакцинацию от коронавируса. Привить от COVID-19 планируется порядка 100 медработников УФСИН РФ по Татарстану.

Вакцинация пройдет в несколько этапов по мере расширения прививочных пунктов на базе медучреждений Минздрава РТ, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по данным на 28 декабря в Татарстане от коронавируса вакцинировали 1,1 тысяч человек, из них 658 — медработники. Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в прошедшие выходные в республику поступило еще 3 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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