В Чистополе прокуратура проводит проверку по факту видео, на котором полицейские жестко задерживают беременную

Чистопольская прокуратура организовала проверку в связи с видео, которое распространилось в соцсетях, на котором сотрудники полиции жестко скручивают беременную женщину.

Инцидент произошел вчера днем. Полицейские заметили в магазине «Находка» на улице Базарной пару без масок. Сотрудники правоохранительных органов предложили проехать в отдел полиции для оформления административного протокола, но мужчина и женщина начали проявлять агрессию.

Мужчина оскорбил одного полицейского и сорвал погон с куртки другого, а женщина ударила полицейского мобильным телефоном в область глаза.

В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина, возможно, был в состоянии наркотического опьянения из-за употребления психотропного вещества. Для подтверждения этого материалы направили на дополнительное исследование. Сейчас мужчину задержали и поместили в спецприемник отдела МВД России по Чистопольскому району. Женщину отпустили домой. В отношении обоих были составлены административные протоколы. Ход и результаты проверочных мероприятий взяты в прокуратуре на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в МВД по РТ прокомментировали данное видео.

Татьяна Леухина