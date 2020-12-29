Магдеев назвал обоснованной проверку челнинских школьников на интерес к «деструктивным» группам

Школа — это место не только обучения, но и воспитания. Поэтому приказ следить за подписками учеников на «деструктивные» паблики — обоснованный и правильный, считает мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

— У нас на этот счет своя позиция. Мы считаем ее абсолютно обоснованной и правильной. Касательно социальных сетей, в которых находятся наши дети. Когда что-то случается, возникает вопрос: «А где вы были, уважаемые педагоги?», — заявил градоначальник в ходе IV заседания горсовета.

Фото: nabchelny.ru

Он вспомнил, что всегда педагоги знали о своих учениках все: с кем они дружит, чем занимаются, какое состояние семьи.

— Когда что-то происходит, все начинают разводить руками, заходят на личную страничку и видят, что он, оказывается, полтора–два года занимался не тем, чем должен был. Родители об этом не знали, учителя — тоже, школа об этом не знала.

Заявление было сделано после выступления депутата горсовета Набережных Челнов от КПРФ Татьяны Мухиной с требованием освободить педагогов от данной нагрузки и переложить ее на специальные органы.

Татьяна Леухина