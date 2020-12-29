Новости спорта

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Самый сильный мальчик в мире скончался в возрасте 21 года

16:55, 29.12.2020 1
Самый сильный мальчик в мире скончался в возрасте 21 года
Фото: instagram.com/big_hatoho

На 21-м году жизни скончался обладатель рекорда Книги Гиннесса Джамбулат Хатохов. Об этом сообщил президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — написал Губжев в своем «Инстаграм», приложив фотографию с Хатоховым.

О причинах смерти молодого человека пока не сообщается.

Хатохов получил известность в 2003 году, когда был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и сильный мальчик в мире. В возрасте трех с половиной лет его вес составлял 48 килограмм.

Спорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:04
    Развалился под своим весом .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем