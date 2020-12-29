Самый сильный мальчик в мире скончался в возрасте 21 года

На 21-м году жизни скончался обладатель рекорда Книги Гиннесса Джамбулат Хатохов. Об этом сообщил президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — написал Губжев в своем «Инстаграм», приложив фотографию с Хатоховым.

О причинах смерти молодого человека пока не сообщается.

Хатохов получил известность в 2003 году, когда был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и сильный мальчик в мире. В возрасте трех с половиной лет его вес составлял 48 килограмм.