Пока в Татарстане только одна из десяти молодых семей включается в программу льготной ипотеки

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане зафиксировано более 3,5 тысячи заявок на разъяснение условий программы «Молодая семья», позволяющей получить ипотеку на льготных условиях. Но в программе участвуют только 379 семей.

Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов посетовал, что это слишком маленький процент. В то же время он выразил надежду на развитие программы.

Также он рассказал о планах разработать единый стандарт строительства подростковых клубов.

Напомним, новая президентская программа «Молодая семья» позволяет получить квартиру на выгодных условиях соципотеки. При этом отсутствует необходимость работать в бюджетной сфере — социальная ипотека теперь доступна, если хотя бы одному из супругов до 35 лет.

