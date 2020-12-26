В Казани из-за погодных условий дорожные службы перешли на продленный режим работы

В Казани сегодня на уборку снега и наледи с дорог и тротуаров города вышли 260 единиц специализированной техники и 400 дорожных рабочих. Из-за погодных условий работу уборочной техники продлили.

В 6 утра дорожные службы обработали улицы противогололедным материалом. В 9.00 это было сделано повторно.

В первую очередь после окончания снегопадов снег вывозят с основных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, заездных остановочных карманов общественного транспорта, тротуаров, пешеходных переходов и далее с других участков по значимости.

В ночной уборке дорог планируется задействовать более 380 единиц техники, говорится на сайте мэрии Казани.

Сегодня в Татарстане из-за метели произошло несколько крупных аварий. А в Казани с самого утра наблюдаются 9-балльные пробки. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина