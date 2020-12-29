В Татарстане в уходящем году открылись 16 новых мечетей

В Татарстане в 2020 году открылись 16 мечетей. Они появились в Тукаевском, Арском, Алексеевском, Бавлинском, Сабинском, Нижнекамском, Елабужском, Менделеевском, Буинском, Алькеевском, Пестречинском районах.

В уходящем году в Набережных Челнах появилась мечеть в стиле high-tech, в селе Каразирек Ютазинского района силами неравнодушных восстановили здание сгоревшей мечети, а в селе Нижняя Береске Атнинского района РТ после реконструкции открыли историческую каменную мечеть, построенную в 1769 году.

В Елабуге также в этом году открыли среднюю общеобразовательную школу «Ихсан». Ее учредило ДУМ РТ, в новом учебном заведении могут учиться 50 детей, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



Ранее стало известно, что древнейшую мечеть в России Джума-мечеть VIII века в дагестанском Дербенте отреставрирует компания из Татарстана.



Татьяна Леухина