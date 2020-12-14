Компания из Татарстана отреставрирует древнейшую в России мечеть

Фото: ru.wikipedia.org/ Сулим Кудусов

Реставрацию древнейшей мечети в России Джума-мечети VIII века в Дербенте в Дагестане выполнит Татарское специальное научно-реставрационное управление («ТСНРУ»). Об этом сообщает ТАСС.

«Работы выполнит компания из Татарстана, у которой профессиональный подход к работе, все делается очень тщательно», — отметил директор дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

По его словам, реставрацию, начатую в 2019 году, планируется завершить в 2022 году. На это выделено более 300 млн рублей.

Фото: ru.wikipedia.org/ Сулим Кудусов

В «ТСНРУ» рассказали, что в процессе реставрации мечети потребовалось провести доработку проектной документации, так как были выявлены некоторые особенности здания. В частности, оказалось, что для внутреннего заполнения пространства здания требуется кирпич другого размера.

Напомним, что 11 декабря в селе Нижняя Береске Атнинского района Татарстана после реставрации открылась старейшая в республике мечеть. Она была построена в 1769 году.



Татьяна Демина