Компания из Татарстана отреставрирует древнейшую в России мечеть
Реставрацию древнейшей мечети в России Джума-мечети VIII века в Дербенте в Дагестане выполнит Татарское специальное научно-реставрационное управление («ТСНРУ»). Об этом сообщает ТАСС.
«Работы выполнит компания из Татарстана, у которой профессиональный подход к работе, все делается очень тщательно», — отметил директор дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.
По его словам, реставрацию, начатую в 2019 году, планируется завершить в 2022 году. На это выделено более 300 млн рублей.
В «ТСНРУ» рассказали, что в процессе реставрации мечети потребовалось провести доработку проектной документации, так как были выявлены некоторые особенности здания. В частности, оказалось, что для внутреннего заполнения пространства здания требуется кирпич другого размера.
Напомним, что 11 декабря в селе Нижняя Береске Атнинского района Татарстана после реставрации открылась старейшая в республике мечеть. Она была построена в 1769 году.
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