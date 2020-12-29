Башкирская содовая компания увеличила объемы программы развития до 390 млрд рублей

Руководство АО «Башкирская содовая компания» (БСК) увеличило прогноз по тратам на программу развития предприятия до 2030 года. Теперь расходы оцениваются на уровне 390 млрд рублей.

«В рамках программы среднесрочного развития БСК 2021—2030 предусмотрены инвестиции в объеме 390 млрд рублей», — приводит пресс-служба компании слова гендиректора БСК Эдуарда Давыдова.

Концепция десятилетней программы включает в себя модернизацию действующих производств, проведение экологических мероприятий, строительство новых цехов, а также создание индустриальных парков.

Ранее БСК оценивала вложения в программу развития в пределах 311 млрд рублей. Предполагается, что за эти 10 лет в Стерлитамаке появятся 20 новых производств.

Напомним, арбитраж изъял акции БСК в пользу государства. Бумаги были переданы в Росреестр.