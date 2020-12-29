В МЧС предупредили татарстанцев о тумане
В татарстанском главке МЧС предупредили о приближении тумана. По прогнозам, его стоит ожидать с 18.00 вторника, 29 декабря.
В ведомстве рекомендуют внимательно следить за ситуацией на дороге. Водителям необходимо следить за дистанцией и избегать внезапных торможений.
Также в МЧС советуют по возможности отказаться от дальних поездок.
Пешеходам также стоит быть внимательными при переходе дороги, не перебегать трассу и по возможности использовать одежду со светоотражающими элементами.
Напомним, татарстанские синоптики уже предупреждали о возможности туманов.Общество Татарстан
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