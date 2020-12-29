В МЧС предупредили татарстанцев о тумане

Фото: Максим Платонов (архив)

В татарстанском главке МЧС предупредили о приближении тумана. По прогнозам, его стоит ожидать с 18.00 вторника, 29 декабря.

В ведомстве рекомендуют внимательно следить за ситуацией на дороге. Водителям необходимо следить за дистанцией и избегать внезапных торможений.

Также в МЧС советуют по возможности отказаться от дальних поездок.

Пешеходам также стоит быть внимательными при переходе дороги, не перебегать трассу и по возможности использовать одежду со светоотражающими элементами.

Напомним, татарстанские синоптики уже предупреждали о возможности туманов.