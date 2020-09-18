Карину Цуркан обвинили в передаче данных о поставках электроэнергии в Украину

ФСБ считает, что арестованная по подозрению в шпионаже бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан передавала секретные сведения от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко молдавской разведке.

Седствие считает, что Цуркан сотрудничала с молдавской спецслужбой под псевдонимом Карла с 2004 года. Затем она устроилась на руководящие позиции в «Интер РАО» и имела доступ к секретным документам.

Согласно обвинительному заключению, не позднее 21 апреля 2015 года Цуркан узнала сведения по вопросам поставки электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины. В обвинении указано, что Цуркан участвовала в подготовке засекреченного письма Минэнерго в правительство, а затем — в правительственном совещании, по итогам которого было составлено засекреченное поручение президента. Эти сведения Цуркан передала СИБ Молдавии, передает РБК.

Ранее сообщалось, что Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.

