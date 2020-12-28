СМИ: в Баренцевом море погибли 17 членов экипажа затонувшего судна

По предварительным данным, все 17 моряков, пропавших при затоплении рыболовецкого судна в Баренцевом море, погибли. «Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде», — цитирует ТАСС источник.

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега».

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту корабля находились 19 человек, спасены только двое.