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СМИ: в Баренцевом море погибли 17 членов экипажа затонувшего судна

09:57, 28.12.2020
СМИ: в Баренцевом море погибли 17 членов экипажа затонувшего судна
Фото: pixabay.com

По предварительным данным, все 17 моряков, пропавших при затоплении рыболовецкого судна в Баренцевом море, погибли. «Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде», — цитирует ТАСС источник.

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега».

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту корабля находились 19 человек, спасены только двое.

Происшествия
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