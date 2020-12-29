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Вратарь «Динамо» Еременко установил рекорд чемпионатов России по хоккею

09:45, 29.12.2020
Вратарь «Динамо» Еременко установил рекорд чемпионатов России по хоккею
Фото: dynamo.ru

Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко установил новый рекорд чемпионатов России и СССР по количеству шатаутов за один клуб.

В матче против столичного «Спартака» вратарь «бело-голубых» помог своему клубу одержать «сухую» победу со счетом 6:0. 40-летний голкипер отразил все 39 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в текущем сезоне.

Фото: dynamo.ru

Для Еременко этот матч на «ноль» стал 63-м в форме «Динамо». По количеству «сухих» встреч за один клуб он обогнал Егора Подомацкого, который 62 раза оставлял ворота ярославского «Локомотива» без пропущенных шайб.

Напомним, ранее Еременко был признан лучшим вратарем первой недели декабря в КХЛ.

СпортХоккей
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