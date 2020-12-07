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Еременко, Ожиганов, Жафяров и Чехович — лучшие игроки недели в КХЛ

14:20, 07.12.2020
Еременко, Ожиганов, Жафяров и Чехович — лучшие игроки недели в КХЛ
Фото: dynamo.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Лигой отмечены четыре игрока — по одному в каждом амплуа, а также среди новичков турнира.

Лучшими на прошедшей неделе стали вратарь московского «Динамо» Александр Еременко, защитник СКА Игорь Ожиганов, нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров и его одноклубник Иван Чехович как наиболее проявивший себя новичок лиги.

Отметим, что первые двое в свое время выступали за казанский «Ак Барс».

Подробнее об итогах прошедшей недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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