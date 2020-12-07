Еременко, Ожиганов, Жафяров и Чехович — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Лигой отмечены четыре игрока — по одному в каждом амплуа, а также среди новичков турнира.

Лучшими на прошедшей неделе стали вратарь московского «Динамо» Александр Еременко, защитник СКА Игорь Ожиганов, нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров и его одноклубник Иван Чехович как наиболее проявивший себя новичок лиги.

Александр Ерёменко, Игорь Ожиганов, Дамир Жафяров и Иван Чехович признаны лучшими игроками 13-й недели сезона. pic.twitter.com/M6f0tsiNpL — КХЛ (@khl) December 7, 2020

Отметим, что первые двое в свое время выступали за казанский «Ак Барс».

Подробнее об итогах прошедшей недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».