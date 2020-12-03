В Казани пройдут обсуждения по вопросу воздействия рекультивации Самосыровской свалки на окружающую среду

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пройдут общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия рекультивации Самосыровского полигона по Мамадышскому тракту с системой активной дегазации на окружающую среду. Постановление мэра опубликовано в сборнике документов.

Обсуждения пройдут 28 декабря в административном здании Комитета жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул. Кремлевская, 11, кабинет 208.

Фото: Максим Платонов (архив)

Рекультивация Самосыровского полигона ТБО началась в 2016 году. Ранее склоны свалки привели в нормативное состояние путем их выполаживания (уклон сокращен до 20—30 градусов). Затем смонтировали дренажную систему и выполнили устройство системы дегазации. Биогаз из свалки собирается в перфорированный трубопровод, проложенный в самой верхней части свалки. Далее по дегазационным трубам, размещенным через каждые 30—50 метров, он выпускается наружу в атмосферу.

В конце мая на Самосыровском полигоне ТБО перешли к последнему, биологическому этапу рекультивации.