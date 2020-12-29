На пожаре на ферме в Лениногорском районе РТ погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На ферме в селе Федотовка Лениногорского района РТ при пожаре погиб мужчина 1962 года рождения. Происшествие случилось вечером 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, пожар случился в хозяйственном строении для охраны площадью 3 на 4 метра, там же обнаружили обгоревшее тело погибшего.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Общая площадь горения составила 0,5 кв. метров. Причины пожара устанавливаются.

На прошлой неделе погиб человек в селе Дон-Урай в Рыбно-Слободском районе Татарстана при пожаре на овцеферме.



Татьяна Демина