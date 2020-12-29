На пожаре на ферме в Лениногорском районе РТ погиб мужчина
На ферме в селе Федотовка Лениногорского района РТ при пожаре погиб мужчина 1962 года рождения. Происшествие случилось вечером 28 декабря.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, пожар случился в хозяйственном строении для охраны площадью 3 на 4 метра, там же обнаружили обгоревшее тело погибшего.
Общая площадь горения составила 0,5 кв. метров. Причины пожара устанавливаются.
На прошлой неделе погиб человек в селе Дон-Урай в Рыбно-Слободском районе Татарстана при пожаре на овцеферме.
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