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В Татарстане при пожаре на овцеферме погиб человек

09:04, 24.12.2020
В Татарстане при пожаре на овцеферме погиб человек
Фото: МЧС по РТ

В селе Дон-Урай в Рыбно-Слободском районе Татарстана ночью произошел пожар на овцеферме. В кирпичном ангаре овцеводческой фермы горела подсобка, сообщает МЧС по Татарстану.

Пожар удалось ликвидировать в 3.39. При тушении пожара нашли тело погибшего. Сейчас устанавливается причина пожара и личность погибшего.

Ранее сообщалось об эвакуации в Заинске 33 человек при пожаре в многоквартирном доме.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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