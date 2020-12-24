В Татарстане при пожаре на овцеферме погиб человек

Фото: МЧС по РТ

В селе Дон-Урай в Рыбно-Слободском районе Татарстана ночью произошел пожар на овцеферме. В кирпичном ангаре овцеводческой фермы горела подсобка, сообщает МЧС по Татарстану.



Пожар удалось ликвидировать в 3.39. При тушении пожара нашли тело погибшего. Сейчас устанавливается причина пожара и личность погибшего.

Ранее сообщалось об эвакуации в Заинске 33 человек при пожаре в многоквартирном доме.

Маргарита Головатенко