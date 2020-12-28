Московские заведения в новогоднюю ночь будут работать до 23:00

В ночь с 31 декабря на 1 января московские рестораны, кафе и другие заведения будут работать до 23:00. Также сохранятся ограничения по количеству посетителей.

«Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00», — приводит ТАСС слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы, главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он также напомнил, что власти проводят рейды по заведениям столицы. Тем, кто нарушает меры по предотвращению распространения коронавируса и работает после 23:00 грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Ограничение по времени работы столичных заведений действует до 15 января 2021 года.

Напомним, что в Татарстане в новогоднюю ночь рестораны и бары смогут принимать посетителей до 3:00.



Татьяна Демина