Росстат: в ноябре смертность в РФ выросла на 55% по сравнению с прошлым годом

Фото: Илья Репин (архив)

В Росстате подсчитали, что в ноябре 2020 года в стране умерли 219 872 человека. По сравнению с ноябрем 2019-го показатель смертности вырос на 55%.

Кроме того, в октябре этого года смертность была на 30% выше в годовом выражении, передает «Интерфакс».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По итогам 11 месяцев в России зафиксировано около 1,881 млн смертей. По сравнению с тем же периодом прошлого года смертность выросла на 13,9%. При этом более половины прироста смертей — свыше 126 000 — пришлось на октябрь и ноябрь.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за девять месяцев умерло больше, чем когда-либо за последние десять лет, — 42 605 человек.

