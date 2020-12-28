Собянин передаст Челнам 40 автобусов ЛиАЗ

Передать Набережным Челнам подержанные автобусы из автопарка Москвы решил лично Сергей Собянин. В мэрии столицы рассказали, какие именно машины получит автоград.

Речь идет о 40 автобусах ЛиАЗ-5292 экологических классов «Евро-4» и «Евро-5», передает chelny-biz.ru. Все автобусы были выпущены в 2011—2012 годах.

«В настоящее время проводится передача автобусов в город Набережные Челны и подготовка всех необходимых документов. Отметим, что точные даты отправки будут зависеть в том числе и от принимающей стороны», — цитирует портал ответ Дептранса Москвы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы передадут Челнам 50 крупногабаритных автобусов. Больше года власти автограда не могут справиться с транспортным коллапсом, произошедшим после того, как КАМАЗ забрал электробусы, выданные городу в порядке лизинга.