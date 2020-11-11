В Челны поставят 50 больших автобусов из Москвы

Набережные Челны договорились с Москвой о поставке 50 крупногабаритных автобусов б/у, которые уже применялись в столице России для обслуживания пассажирских перевозок. О точных сроках поставки автобусов в автоград и об условиях пока не сообщается.



Ранее в Челны таким же образом осуществили поставку 10 вагонов трамваев, однако в этот раз инициатива исходила от администрации Челнов, сообщают chelny-biz.

Фото: nabchelny.ru

Ранее сообщалось, что администрация Челнов планирует увеличить парк больших автобусов за счет программы развития экономики моногородов.