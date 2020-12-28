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Минюст включил Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

17:38, 28.12.2020
Минюст включил Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов
Фото: minjust.ru

Министерство юстиции РФ включило пятерых человек в реестр СМИ-иноагентов. Среди этих физлиц — правозащитник Лев Пономарев.

Также в список попали Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая, передает ТАСС.

Фото: ПОКА ТУТ / wikimedia.org

Ведомство впервые включает в данный реестр физических лиц, теперь список состоит из 17 иностранных СМИ-иноагентов. Приблизительно год назад действие закона о СМИ-иноагентах расширили на физических лиц.

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