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Казанская природоохранная прокуратура предупредила о сливе нефтепродуктов в почву

15:47, 28.12.2020
Казанская природоохранная прокуратура предупредила о сливе нефтепродуктов в почву
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В России выявлены случаи загрязнения почвы нефтепродуктами. После этого землю вывозили в другие регионы, сообщили в Казанской природоохранной прокуратуре.

Почву складировали неподобающим образом, площадки не имели твердого покрытия, навеса, обволоки, передает пресс-служба Минэкологии Татарстана. Были допущены нарушения при транспортировке отходов. Кроме того, общие объемы складированных на площадках отходов значительно превышали технические возможности организаций по их переработке.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Скопление отходов создает риски дальнейшего их распространения за площадки. Есть опасность, что подобные площадки появятся и в Татарстане, предупредили в надзорном ведомстве.

Напомним, самым масштабным в истории планеты загрязнением нефтепродуктами признан разлив дизельного топлива в Норильске.

Общество Татарстан
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