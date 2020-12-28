Казанская природоохранная прокуратура предупредила о сливе нефтепродуктов в почву
В России выявлены случаи загрязнения почвы нефтепродуктами. После этого землю вывозили в другие регионы, сообщили в Казанской природоохранной прокуратуре.
Почву складировали неподобающим образом, площадки не имели твердого покрытия, навеса, обволоки, передает пресс-служба Минэкологии Татарстана. Были допущены нарушения при транспортировке отходов. Кроме того, общие объемы складированных на площадках отходов значительно превышали технические возможности организаций по их переработке.
Скопление отходов создает риски дальнейшего их распространения за площадки. Есть опасность, что подобные площадки появятся и в Татарстане, предупредили в надзорном ведомстве.
Напомним, самым масштабным в истории планеты загрязнением нефтепродуктами признан разлив дизельного топлива в Норильске.Общество Татарстан
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