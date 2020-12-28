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В понедельник днем в Казани образовались 7-балльные пробки

13:43, 28.12.2020
В понедельник днем в Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в понедельник днем (по состоянию на 13.36) на дорогах наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы образовались в центре города. Затруднено движение из-за ДТП на улице Татарстан. Длинные пробки наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Марселя Салимжанова, Московской, Петровского, Пушкина.

Также из-за ДТП огромный затор образовался от улицы Аделя Кутуя до улицы Родины. Движение в обе стороны затруднено на Гвардейской улице. Пробки образовались возле торговых центров «Парк Хаус» и «Тандем».

Татьяна Леухина
ОбществоАвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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