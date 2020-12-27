Переболевшие COVID-19 могут путать запахи

Одно из долгосрочных последствий COVID-19 — паросмия, или искаженное восприятие запахов. Об этом рассказал президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар.

Чаще всего это проявляется у молодых людей и медицинских работников. Помимо паросмии, переболевшие сталкиваются и с долгосрочной потерей обоняния — аносмией.

Кумар рассказал о двух пациентах, один из которых ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма.

Фото: mos.ru

Появление такого симптома может быть связано с тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус. Он воздействует на нервы полости носа, нарушая их работу.

Собеседники издания PA рассказали, что испытывают этот симптом с весны.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона выделили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции и незамедлительного лечения.



Татьяна Леухина